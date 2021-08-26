В Орле спрос на рабочую силу в 3 раза превысил безработицу

Количество свободных рабочих мест значительно превышает число тех, кто ищет работу.

Как сообщает Орелстат, по итогам июля 2021 года потребность организаций в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения Орловской области, составила 9,5 тысячи человек. По сравнению с предыдущим месяцем количество вакансий в регионе выросло на 600 единиц, причем речь идет только о той работе, которая предлагается соискателям официальной областной базой данных.

Отметим, текущий показатель является самым большим за последние два года и максимальным в текущем году. В 2020 году спрос на рабочую силу достиг своего пика в сентябре, когда работодатели подали в службу занятости сведения о наличии 7,6 тысячи свободных рабочих мест. Парадокс ситуации заключается в том, что вакансий в регионе значительно больше, чем официальных безработных.

Так, по данным управления труда и занятости Орловской области, к началу августа 2021 года на учете состояли 3,7 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них ровно 3 тысячи орловцев имели статус безработного, а 2,6 тысячи человек получали пособие по безработице. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,9 процента численности рабочей силы. Словом, свободных рабочих мест в регионе втрое больше, чем безработных. Вероятно, потенциальных соискателей отпугивают низкие зарплаты и тяжелые условия труда, которые, как правило, предлагаются вместе с работой в областной базе данных. Добавим, что в июле 2021 года статус безработного в Орловской области получили 728 человек. За месяц было трудоустроено 254 человека, что в 2,6 раза меньше, чем в июле 2020 года.

ИА «Орелград».