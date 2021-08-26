В Орловской области от COVID-19 привилось меньше четверти населения

26.8.2021 | 17:56 Новости, Общество

К 26 августа оба компонента вакцины получили почти 174 000 человек

На Орловщине от коронавируса привилось 173 805 человек, что составляет около 24% населения области. Первый компонент вакцины получили 208 792 орловца. Такие цифры назвали на заседании оперштаба 26 августа.

Напомним, план по вакцинации составляет 60% среди всего населения региона.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что снять ограничения по COVID-19 можно будет только если привьётся не меньше 355 000 орловцев.

ИА «Орелград»

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