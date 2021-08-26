В Орловской области заблокируют сайты с проститутками

Такое решение принял Колпянский районный суд

В Орловской области суд принял решение заблокировать сайты, которые предлагают интимные услуги, сообщается на сайте Колпянского районного суда.

Колпянский районный суд рассмотрел административные иски прокуратуры и признал информацию, размещённую на сайтах с проститутками, запрещённой в РФ. На сайтах были размещены интимные фотографии женщин лёгкого поведения и расценки на интимные услуги.

На сайте суда отмечается, что распространение такой информации недопустимо, т. к. она оказывает негативное воздействие на неопределённый круг лиц, а у детей способна вызвать желание заниматься проституцией.

Сайты решили заблокировать.

ИА «Орелград»