В Орловской области заблокируют сайты с проститутками

26.8.2021 | 15:08 Новости, Общество

Такое решение принял Колпянский районный суд

В Орловской области суд принял решение заблокировать сайты, которые предлагают интимные услуги, сообщается на сайте Колпянского районного суда.

Колпянский районный суд рассмотрел административные иски прокуратуры и признал информацию, размещённую на сайтах с проститутками, запрещённой в РФ. На сайтах были размещены интимные фотографии женщин лёгкого поведения и расценки на интимные услуги.

На сайте суда отмечается, что распространение такой информации недопустимо, т. к. она оказывает негативное воздействие на неопределённый круг лиц, а у детей способна вызвать желание заниматься проституцией.

Сайты решили заблокировать.

ИА «Орелград»

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