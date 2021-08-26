Желающие смогут покататься на лошадях во время «Орловской казачьей вольницы»

В субботу в городском парке произойдет казачий фестиваль.

Во время субботней «Орловской казачьей вольницы» гости фестиваля смогут покататься на лошадях, сообщили «Орелграду» в Орловском областном центре народного творчества.

Фестиваль носит межрегиональный характер. К орловским ансамблям присоединятся гости из Курской, Брянской и Воронежской областей.

Жителей Орла ждет концерт «В песне и танце душа казака», фотовыставки «История орловского казачества» и «Казаки в рисунках», ярмарка мастеров народных ремесел, мастер-класс «Добрая казачья удаль», демонстрация казачьих обрядов «Свадьба», «Проводы казака», интерактивные площадки «Залихватская гармонь», «Казачьи пироги» и детская игровая площадка «Забавы, да с умом».

Завершат праздник верховые конные прогулки.

Мероприятие пройдет в субботу, 28 августа, начиная с 14.00.

ИА «Орелград»