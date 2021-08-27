6 лет дали орловцу, ударившему полицейского ногой по голове

Осужденный обжаловал приговор, но не добился смягчения наказания.

Поставлена точка в затянувшемся судебном разбирательстве по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Оно было возбуждено в отношении жителя Орла и в первой инстанции рассматривалось судом Северного района областной столицы. Подробности разбирательства поведала пресс-служба этого суда. Сообщается, что подсудимый был признан виновным и получил 6 лет лишения свободы потому, что совершенное им насилие оказалось опасным для жизни и здоровья потерпевшего.

События, легшие в основу уголовного дела, произошли в лесопарковой зоне на территории Северного района. Там проходил пеший полицейский патруль. Подсудимый в это время распивал спиртное. Лесопарковая зона является общественным местом. Поэтому патруль подошел к орловцу и уведомил его о том, что он нарушает нормы административного кодекса. «Переговоры» вел один из полицейских. Он представился нарушителю сам и потребовал от него предъявить документы, удостоверяющие личность.

Также страж порядка пояснил нарушителю, что в отношении него будет составлен протокол. Это явно не понравилось подсудимому. Он проявил агрессию. Сначала мужчина ударил полицейского кулаком по лицу, отчего тот потерял равновесия и упал. Затем подсудимый ударил полицейского, пытавшегося подняться с земли, ногой по голове.

Осужденный не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения. Тогда он и его адвокат подали кассационные жалобы, потребовав признать незаконным решение Орловского облсуда. По их мнению, приговор районным судом был вынесен с существенным нарушением норм уголовного и уголовно-процессуального законов, а областной суд эти нарушения не выявил и не устранил. В результате дело рассмотрел суд кассационной инстанции. Однако и он каких-либо нарушений в действиях нижестоящих инстанций не обнаружил. Приговор оставлен в силе без изменений.

ИА «Орелград»