Орловец инсценировал ДТП, чтобы получить страховку

Автовладельца обвинили в мошенничестве и отдали под суд.

Любопытное уголовное дело было рассмотрено мировым судьей судебного участка №1 Советского района города Орла. Подсудимого обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, то есть на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая). Из материалов следует, что преступление было совершено в 2020 году. Началось все с того, что в феврале прошлого года подсудимый не справился с управлением и на своем «Форде Фокусе» вылетел в кювет.

Машина перевернулась и получила серьезные повреждения. Когда именно и где это произошло, установить не удалось. Авария произошла по вине подсудимого и не подпадала под страховой случай. Но он твердо решил получить страховку. Для этого требовалось обмануть страховую компанию. Мужчина договорился со своим знакомым, у которого имелся личный автомобиль ВАЗ-21093. Кстати, на этого гражданина тоже завели уголовное дело, оно расследуется в отдельном производстве.

Приятели разыграли целое представление. Они отправились на пригородную дорогу и расставили свои автомобили по заранее спланированному сценарию. ВАЗ-21093 немного побили и установили на дороге, а владелец «Форда Фокус» съехал на своей иномарке в кювет и там перевернул ее с помощью приятеля. Подельники хотели создать видимость, что произошло настоящее ДТП – якобы «Форд Фокус» столкнулся с «девяткой», после чего вылетел в кювет и перевернулся.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, которые проявили бдительность и установили факт фальсификации аварии. В связи с этим было вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Свое веское слово сказал и эксперт. Он указал в своем заключении, что механические повреждения на указанных автомобилях не могли быть образованы в результате столкновения при обстоятельствах, разыгранных в «спектакле».

На этом история могла бы закончиться, но спустя четыре месяца после мнимого ДТП подсудимый все-таки подал документы в страховую компанию с требованием выплатить ему страховку. В качестве доказательств он довольно выборочно представил документы фальсифицированного дорожно-транспортного происшествия. Выплата должна была составить 198 тысяч рублей. Однако этих денег автовладелец не получил, так как служба безопасности страховой компании при проверке документов также выявила факт инсценировки ДТП. Свою вину подсудимый признал и получил наказание в виде уголовного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»