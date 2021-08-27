Орловец наказал чиновников за незаконный «ковидный» штраф

Дело о правонарушении прошло три судебные инстанции.

Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд в городе Воронеже оставил без удовлетворения жалобу чиновников департамента транспорта Орловской области. Обжаловали они решение арбитражного суда Орловской области, который еще в мае этого года удовлетворил исковое заявление местного предпринимателя. Последний просил о взыскании с департамента убытков в размере 14 тысяч рублей, которые он понес из-за незаконных действий чиновников.

Поясним, что ИП работает в сфере пассажирских перевозок. Один из его автобусов подвергся проверке, которую сотрудники департамента проводили в соответствии с указами и постановлениями губернатора Орловской области. Иными словами, они проверяли, соблюдается ли в общественном транспорте масочный режим. Из административного протокола следует, что некий водитель маршрутки был пойман за рулем без маски. За это чиновники решили привлечь владельца автобуса к административной ответственности. Однако бизнесмен счел, что при проведении проверки были нарушены его права. Он нанял юристов, которым заплатил гонорар в сумме 14 тысяч рублей. Именно эту сумму, потраченную на защиту из своего кармана, перевозчик впоследствии и обозначил как понесенные им убытки.

Решение по административному делу в феврале 2021 года вынес Заводской районный суд города Орла. Кстати, материалы туда подал областной департамент, обвинивший перевозчика по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ и потребовавший для него наказания. Суд подошел к рассмотрению дела не формально, а тщательно изучил детали. Было установлено, что формально был составлен протокол.

Оформлявший его чиновник внес неправильный адрес места нахождения ИП. Из-за этого бизнесмен не был надлежащим образом уведомлен о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении. Юристы в суде заявили, что было нарушено право на защиту, поскольку предприниматель «был лишен возможности дать свои объяснения, представить доказательства». Кроме того, сам протокол на ИП был составлен без его присутствия.

Районный суд отказал чиновникам и постановил производство по делу в отношении индивидуального предпринимателя прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Опираясь на это решение, арбитражный суд обязал провинившийся департамент возместить бизнесмену убытки, удовлетворив его иск в полном объеме. Апелляционная жалоба чиновников, просивших либо отменить решение суда первой инстанции, либо снизить размер убытков, воронежским судом была оставлена без удовлетворения.

Ранее областные власти сообщали, что в текущем году сотрудниками вышеупомянутого департамента за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил в общественном транспорте было составлено 239 протоколов. Общая сумма штрафов превысила 1,33 миллиона рублей. В адрес водителей и перевозчиков было направлено 89 предупреждений о недопустимости нарушения закона.

ИА «Орелград»