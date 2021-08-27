Под Орлом после пожара нашли тело 88-летней женщины

Причины пожара выясняются.

После пожара в деревне Федоровка Залегощенского района было обнаружено тело 88-летней женщины, сообщает МЧС.

Сигнал о возгорании жилого дома поступил вчера в 06.15. Прибыв на месть происшествия, пожарные обнаружили, что в одноэтажном доме горит крыша и внутренние помещения дома. При этом, огонь мог перекинуться на соседние здания.

Сотрудники МЧС оперативно локализовали очаг возгорания, а затем и полностью потушили пожар. В ликвидации чрезвычайной ситуации принимали участие сотрудники двух пожарных частей (поселок Залегощь и село Моховое), а также добровольцы. На месте происшествия также работали полиция и скорая.

Дом выгорел изнутри на 63 квадратных метрах. Разбирая конструкцию, спасатели нашли тело пожилой женщины. Причины возгорания выясняются.

ИА «Орелград»