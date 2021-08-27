Стали известны планы одного из резидентов Орловской Экономической Зоны

27.8.2021 | 15:04 Новости, Новости компаний, Экономика

Компания «Три точки» вложит миллиард рублей в новое производство.

Один из резидентов Орловской Экономической Зоны, компания «Три точки», занимающийся производством GPS/ГЛОНАСС-трекеров для автомобилей, раскрыл «Коммерсанту» свои ближайшие планы.

«Три точки» планирует с использованием кредитов и субсидий вложить 1 млрд руб. в производство мощностью 600 тыс. телематических систем в год. На данный момент идет оформление статуса резидента ОЭЗ. Открытие предприятия запланировано на август 2022-го.

Проект разделен на три очереди. Изначально будет масштабироваться существующее производство. Второй очередью планируется создание в ОЭЗ контрактного производства электронных компонентов. Планы на третью очередь пока уточняются.

Подразделения компании расположены в трех городах. Главный офис – в Москве. Производство и отдел разработки – в Орле. Техподдержка – в Воронеже.

ИА «Орелград»

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