Термостат LAUDA ECO: преимущества и применение

Традиционно высокое качество продукции Lauda гарантирует надежную работу прибора в течение нескольких лет, а четко структурированный пульт управления, состоящий из трех кнопок и большого светодиодного дисплея, обеспечивает упрощенную навигацию через меню и легкое управление термостатом. Узнать больше можно по ссылке на профильном сайте https://thnl.eu/termostaty/termostat-lauda-eco.html

Термостаты серии Есо

Серия Есо – новая серия лабораторных термостатов с открытой ванной для решения самого широкого круга задач в любой лаборатории. Термостаты Есо прекрасно подходят как для работы внутри ванны, так и при подключении к внешнему контуру. Простота и удобство в пользовании и обслуживании, меню на русском языке, стандартный USB-порт, энергосберегающая система охлаждения, интеллектуальное управление мощностью насоса, точное регулирование температуры в диапазоне -50 – 200 °C, возможность контроля температуры непосредственно в изучаемом объекте с помощью температурного датчика и обеспечение «нужной» температуры в объекте – основные преимущества данной серии термостатов.

В серии Alpha представлены погружной термостат А, три нагревательных термостата (А6, А12, А24) и три охлаждающих термостата (RA8, RA12, RA24), основные характеристики которых приведены в таблице. По отдельным характеристикам термостаты серии Alpha выгодно отличаются от аналогичных моделей термостатов. Так точность поддержания температуры значительно превосходит возможности термостатов как класса A, так и аналогичных моделей «эконом-класса» других производителей. Максимальная мощность нагнетательного насоса в термостатах Alpha (15 л/мин.) значительно превосходит параметры насосов аналогичных моделей. При необходимости скорость циркуляции может быть уменьшена до 5 л/мин. с помощью редуктора, входящего в стандартный комплект поставки. Мощность охлаждения у криостатов Alpha также превышает возможности моделей класса А. Надежность, простота исполнения и высокая производительность в сочетании с низкой ценой делают их перспективным продуктом в своем сегменте рынка термостатирующего оборудования.