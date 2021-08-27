В аварии на трассе под Орлом пострадал 10-летний мальчик

27.8.2021 | 11:01 Новости, Происшествия

ДТП произошло из-за заноса полуприцепа на встречную полосу.

В аварии на трассе «Орел-Смоленск» пострадал 10-летний ребенок, сообщает ГИБДД.

В четверг, 26 августа, в 5 часов утра 39-летний водитель «Мерседес Актросс» (с полуприцепом) ехал по трассе «Орел-Смоленск» со стороны Брянска.

В 30 километрах от Орла произошел занос полуприцепа на встречную полосу. Навстречу ехал «Фольксваген Тигуан». Им управлял 38-летний водитель, а в салоне находился 10-летний ребенок.

В результате столкновения мальчик пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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