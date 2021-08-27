В Орле два молодых парня пострадали при пожаре в гараже

27.8.2021 | 10:28 Новости, Происшествия

Обоих госпитализировали в областную клиническую больницу.

Два молодых парня пострадали во время возгорания гаража в гаражно-строительном кооперативе «Автолюбитель» на улице Линейная, сообщает МЧС.

На момент прибытия пожарных гараж горел изнутри открытым пламенем. Могли воспламениться соседние гаражи, но спасатели сработали оперативно.

При пожаре пострадали молодые люди 19 и 22 лет, обоих госпитализировали в областную клиническую больницу.

Вместе с гаражом полностью сгорел автомобиль «Рено Симбол», который находился внутри. Соседние гаражи и автомобили были спасены.

Предположительно возгорание произошло из-за нарушения противопожарных правил при проведении сварочных работ.

ИА «Орелград»

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