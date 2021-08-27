В сентябре в Орле откроется новая ярмарка выходного дня

27.8.2021 | 17:42 Новости, Общество

Она появится возле гипермаркета «Европа» по адресу: улица Московская, 67

В Орле 11 сентября откроется новая ярмарка выходного дня, сообщили в пресс-службе мэрии. Её откроют по адресу: Московская, 67, возле гипермаркета «Европа».

До выходных 5-6 сентября городские власти принимают заявки от желающих торговать на новой площадке. Чтобы заявить о своём участии в ярмарке, предпринимателям нужно позвонить в «Спецавтобазу».

Сейчас в Орле работают две ярмарки выходного дня – на Комсомольской площади и на улице Приборостроительной. Ранее фермеров не без скандалов отправили торговать на Приборостроительную, так как площадь Жукова, где ранее находилась одна из ярмарок, начали ремонтировать.

ИА «Орелград»

 

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