Вопрос с лифтом, который не работает с июня, дошел до Клычкова

В обладминистрации Басалаеву напомнили о лифте, который нужно заменить.

Ситуация со сгоревшим в июне лифтом была упомянута на совещании с главами муниципальных образований, которое прошло вчера в областной администрации.

Исполняющий обязанности директора «Регионального фонда капремонта» Владислав Басалаев докладывал о ходе работ в 2021 года, но был остановлен скептическим замечанием губернатора:

«Мы увеличили финансирование Фонда, а контрактация объектов лишь 42% по программе 2021 года. …Лифт, сгоревший в июне в Орле, до сих пор не можете заменить. Вы случайно не в этом доме живёте? —спросил Клычков у чиновника и получив, естественно, отрицательный ответ, поручил мэру Орла и руководителю профильного департамента области «обратить на это внимание», пишет «Орелтаймс».

Напомним, в одном из домов в Советском районе Орла, еще в июне сгорел лифт. Его должны были заменить про программе капремонта, но вопрос до сих пор открыт.

ИА «Орелград»