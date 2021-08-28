Департамент дорожного хозяйства получит бесплатных советников

Ведомство сформирует общественный совет из семи человек.

Недавно созданный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области утвердил положение о собственном общественном совете. Соответствующий приказ издал глава ведомства Алексей Субботин. Согласно этому документу, общественный совет будет постоянно действующим совещательно-консультативным органом.

Создается он для осуществления общественного контроля за деятельностью самого департамента. По условиям, члены этого органа свои обязанности должны исполнять на общественных началах. Отметим, что решения совета будут носить сугубо рекомендательный характер. В его состав предполагается включить семь человек. Организационно-техническое сопровождение возложено на департамент, контроль за которым и должны вести общественники, что плохо согласуется с принципом независимости.

Впрочем, подобные советы действуют при очень многих ведомствах, и, как правило, чиновникам они своими рекомендациями особо не досаждают. С другой стороны, основными задачами, помимо контроля, нового совета заявлены содействие повышению степени открытости деятельности департамента и выработка предложений по повышению эффективности его работы.

Для решения этих задач бесплатным советникам дано право рассматривать на своих заседаниях «инициативы граждан Российской Федерации в сфере деятельности департамента». Также они вправе рассматривать проекты нормативных актов, разработанных чиновниками, и вырабатывать по ним рекомендации. Кроме того, общественникам разрешено «осуществлять сбор и анализ информации о проблемах в сфере деятельности департамента», а затем вносить свои предложения по решению выявленных проблем. Проводить свои заседания общественники должны не реже одного раза в полугодие.

ИА «Орелград»