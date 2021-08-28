Гаражная амнистия стартует в Орле 1 сентября

Жителям региона объяснили условия оформления земли под гаражами.

Управление Росреестра по Орловской области выступило с разъяснением о том, как будет работать механизм так называемой гаражной амнистии. Напомним, в Орловской области, как и по всей стране, она стартует 1 сентября 2021 года, а ее действие рассчитано до 2026 года. Иными словами, у жителей региона имеется пять лет впереди для того, чтобы бесплатно получить и оформить в свою собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Механизм затрагивает как отдельно стоящие гаражи, так и постройки на территории гаражно-строительных кооперативов.

«Для оформления права собственности необходимо представить любой документ, подтверждающий факт владения гаражом, — поясни в управлении Росреестра. — К примеру, ранее полученные документы технической инвентаризации, решение о распределении гаража, документ о выплате пая в гаражном кооперативе, квитанции, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации, или другие документы».

В ведомстве подчеркивают, что «амнистия» распространяется не на все виды построек. Например, она не коснется самостроев, подлежащих сносу, гаражей, относящиеся к индивидуальной жилой застройке, «ракушек», подземных гаражей при офисных зданиях, а также гаражей, возведенных в рамках долевого строительства жилья.

«На сегодняшний день в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 57 тысячах гаражей, находящихся на территории нашего региона, — говорит Надежда Кацура, руководитель управления Росреестра по Орловской области. — С начала года более тысячи орловцев уже зарегистрировали свои права на гаражные строения. Узаконенное право собственности дает возможность владельцу недвижимости распорядиться ею по своему усмотрению: подарить, продать, оставить в наследство и не бояться сноса».

Если земля понадобится государству для строительства дороги или жилья, то собственники получат компенсацию, — добавляет Надежда Кацура. Кстати, согласно официальной статистике, в целом по России не оформленными являются более 3,5 миллиона земельных участков и гаражей.

ИА «Орелград»