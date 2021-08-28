Клычков утвердил новый прожиточный минимум для народа

Расчетная величина для Орловской области установлена на 2022 год.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Орловской области на 2022 год. Напомним, ранее эта величина, используемая, к примеру, при оформлении и расчете социальных пособий, устанавливалась ежеквартально. Согласно обновленным правилам, глава региона установил ее на 2022 год в следующих размерах: на душу населения — 11 114 рублей в месяц, для трудоспособного населения – 12 114 рублей, для пенсионеров – 9644 рубля, для детей – 11 122 рубля.

Для сравнения, на 2021 год действующая величина прожиточного минимума установлена в следующих размерах: на душу населения – 10 722 рубля в месяц, для трудоспособного населения – 11 480 рублей, для пенсионеров – 8872 рубля, для детей – 10 851 рубль. Как видно, прожиточный минимум в будущем году будет увеличен, поскольку при его расчете был учтен прогнозируемый уровень годовой инфляции.

Ранее Орелстат сообщил, что в июле 2021 года в Орловской области минимальный условный набор продуктов для одного человека в месяц стоил 4633 рубля. По сравнению с декабрем 2020 года он подорожал на 12 процентов. Текущая инфляция составляет 4,8 процента, то есть на такую величину с начала года выросли цены и тарифы на потребительском рынке региона. Добавим, что среднемесячная номинальная заработная плата работников в целом по Орловской области (начисленная за июнь 2021 года) составляет 37 562 рубля.

ИА «Орелград»