Орловцам начисли налоги на яхты и гидроциклы

Жители региона заплатят более полумиллиона рублей за водный транспорт.

Как сообщает пресс-служба управления ФНС России по Орловской области, жители региона должны не позднее 1 декабря 2021 года заплатить свыше 584 тысяч рублей транспортного налога. Однако речь идет не об автомобилях, а о водном транспорте. С него тоже взимается налог. По подсчетам УФНС, на территории региона в настоящий момент на физических лиц зарегистрировано 446 единиц различного водного транспорта — катера, моторные лодки, гидроциклы и другое. За них владельцам и начислен транспортный налог за 2020 год.

Как уточнили в областной налоговой службе, ставка налога установлена законом Орловской области. Например, для катеров и моторных лодок с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно она составляет 25 рублей, с мощностью двигателя свыше 100 «лошадок – 50 рублей. Владельцам более мощного и дорогостоящего водного транспорта придется заплатить побольше. Так, налоговая ставка для гидроциклов с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно составляет 75 рублей, свыше 100 «лошадей» – 150 рублей.

«Стоит отметить, что от транспортного налога освобождены весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил, зарегистрированные до дня вступления в силу Федерального закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ», — добавили в управлении ФНС.

Ранее ведомство сообщило о том, что повышенный транспортный налог за 2020 год на общую сумму свыше 12,1 миллиона рублей выставлен владельцам 561 дорогостоящего автомобиля машины. Отмечается, что количество таких плательщиков в Орловской области увеличилось. В прошлом году повышенный налог был начислен на 397 автомобилей, в 2019 году – на 280.

ИА «Орелград»