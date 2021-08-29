Напитки помогли орловским промышленникам бурно провести июль

Объемы производства в этом сегменте экономики выросли почти на треть.

Орелстат обнародовал оперативные данные о промышленном производстве в Орловской области. Судя по ним, июль выдался для этого сегмента региональной экономики ударным. Показатели работы выросли на 30 процентов по сравнению с июлем 2020 года. А в целом за январь-июль текущего года прирост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 13,5 процента. Статистики подчеркнули, что увеличение объемов производства в текущем году демонстрируют все четыре сектора промышленности.

«Добывающие производства выросли на 2,9 процента, обрабатывающие – на 12,1, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение – на 17,6, водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений – на 49,1 процента», — перечислили аналитики.

Подсчитали они и показатели работы в разрезе отдельных отраслей экономики. Настоящим драйвером оказалось производство напитков, объемы которого в регионе выросли в 2,3 раза по сравнению с июлем прошлого года. Кстати, эксперты считают, что этот вид экономической деятельности оказал существенное влияние на рост орловского промышленного производства в июле 2021 года.

Значительное увеличение показателей зафиксировано и в ряде других отраслей. Например, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло в 2 раза, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, — в 1,7 раза. Сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха нарастила свои показатели на 34,1 процента. Кстати, последняя традиционно оказывает заметное влияние на формирование индекса промышленного производства в Орловской области.

ИА «Орелград»