Орловцам предложили написать экономический диктант

Всероссийский экономический диктант будет проведен на базе ОГАУ.

Как сообщили в Орловском государственном аграрном университете, ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» в этом году пройдет 12 октября. Ее проводит общероссийская общественная организация «Вольное экономическое общество России». В Орле сдача диктанта будет организована на базе экономического факультета ОГАУ. Впрочем, проводиться он будет в режиме реального времени на сайте «Всероссийского экономического диктанта».

«Диктант состоит из заданий разной степени сложности и включает проверку знаний экономических понятий и терминов, подходов, методов и инструментов управления экономическими процессами при решении различных задач и умения применять эти знания на практике, — пояснили в Орловском ГАУ. — Цель проведения диктанта – определение и повышение уровня экономической грамотности населения».

Считается, что результаты данной акции позволят организаторам получить объективную информацию об уровне экономической грамотности россиян, в том числе в разрезе возрастных категорий и социальных слоев. А участники сами увидят, насколько хороши их познания в экономической сфере. Возможно, кто-то останется доволен своей оценкой, а кто-то займется после этого образованием или самообразованием.

Добавим, что задания экономического диктанта разрабатываются методической комиссией, в состав которой входят ведущие ученые и эксперты страны, а также представители образовательных организаций и аналитических центров. Принять участие в написании может любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Кстати, экономический диктант проводится в один день в одно и то же время во всех субъектах РФ. Участники получают одинаковые по уровню сложности задания и одинаковое время на их выполнение. Все задания проверяются и оцениваются по единым критериям. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте «Всероссийского экономического диктанта» www.diktant.org.

ИА «Орелград»