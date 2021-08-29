Орловский закон об обязательном обсуждении закупок отменят

На смену региональным нормам с 2022 года придут федеральные требования.

Орловский облсовет народных депутатов приступил к изучению вопроса о признании утратившим силу закона «Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Орловской области». Он был принят в 2017 году и считался прогрессивным. Его целью было ужесточение контроля за проведением госзакупок, поскольку в этой сфере ежегодно фиксировалось немало нарушений.

Областным законом было введено обязательное общественное обсуждение закупок в зависимости от их вида и начальной (максимальной) цены контракта. Например, при закупке работ по строительству автомобильных дорог обсуждение должно проводиться при цене контракта от 300 миллионов до 1 миллиарда рублей включительно. Для других видов строительства, реконструкции и капремонта финансовые рамки были установлены в диапазоне от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей, для закупок продуктов питания — от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей включительно.

Как следует из пояснительной записки к новому законопроекту, в июле 2021 года было изменено федеральное законодательство. Из него была исключена норма, согласно которой регионы могли самостоятельно устанавливать дополнительные случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок. Новой редакцией ФЗ предусмотрено, что обсуждение проводится в случае проведения конкурсов и аукционов при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей 2 и более миллиарда рублей. Исключение сделано для осуществления закупок путем проведения закрытых способов определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Эти нормы теперь едины для всех. Иными словами, Орловская область отменит свой закон и будет следовать только федеральному закону, начиная с 1 января 2022 года.

Как ранее писал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области выявила по итогам проверок 2020 года нарушения в сфере госзакупок на общую сумму 38,9 миллиона рублей, что примерно на 45 процентов меньше, чем годом ранее. Особе внимание аудиторы уделяли анализу закупок товаров, работ и услуг в рамках нацпроектов. КСП пришла к выводу, что госзаказчиками не всегда обеспечивается принцип эффективности использования бюджетных средств. Так, был вскрыт значительный объем закупок у единственного поставщика и низкий уровень претензионной работы при невыполнении контрагентами условий закупки. Также были выявлены случаи завышения начальной цены контрактов и факты приемки некачественно выполненных работ.

ИА «Орелград»