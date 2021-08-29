Жители Орла 1 сентября столкнутся с бегущими библиотекарями

Город присоединится к всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга-21».

Подробности необычного мероприятия сообщили в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Оно пройдет в Орле 1 сентября в рамках ежегодной всероссийской социокультурной акции. Старт намечен на 12 часов дня, он будет дан у стен «Бунинки». Как говорят организаторы, это будет интеллектуальный забег. Поскольку он проводится в год XXXII летней Олимпиады, то и посвящен будет теме Олимпийских игр.

«Непосредственные организаторы и участники акции — сотрудники библиотеки, бегут «навстречу» читателям с эмблемой на груди и превращают всех в книголюбов, — объясняют правила забега в областной библиотеке. — «Книгобежцы» будут проверять знания прохожих об истории Олимпийского движения, знаменитых отечественных и мировых спортсменах, об Олимпиадах в Древней Греции и современном мире».

Иными словами, участники забега планируют задавать прохожим тематические вопросы. Если неожиданный уличный участник даст правильный ответ, в награду ему вручат интересную книгу и приглашение посетить библиотеку. Организаторы подчеркивают, что акция будет проведена с соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к личной безопасности.

«Бегущая книга» — это масштабная, социокультурная акция, объединяющая тысячи представителей библиотечного сообщества и любителей чтения, — добавили в «Бунинке». — Она нацелена на популяризацию библиотек как места для познавательного досуга и одного из центров культурной жизни».

ИА «Орелград»