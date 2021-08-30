Краснозоренский район Орловской области отпраздновал 36-летие

Праздник посетили Леонид Музалевский и Андрей Клычков.

28 августа прошло празднование 36-летия Краснозоренского района. Участие в торжествах приняли председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и губернатор Орловской области Андрей Клычков, сообщает пресс-служба облсовета.

Перед началом праздничной программы почетные гости посетили аграрное предприятие «Истоки» — гордость Краснозоренского района.

Само торжество проходило на центральной улице поселка. Почетными грамотами были награждены местные жители, отличившие по месту своей работы. В сквере Памяти были возложены цветы в честь героев, павших в годы Великой Отечественной войны.

С поздравлениями выступили гости. В своем обращении к жителям Леонид Музалевский отметил:

«День района — праздник тысяч людей, кто родился и вырос, кто работает на Краснозоренской земле. Своим добросовестным трудом жители обеспечили стабильное развитие района и в очередной раз подтвердили, что были и всегда будут примером трудолюбия, верности родине и преданности своему делу. Хочу сказать огромное спасибо за непростой каждодневный и результативный труд. Глубоко убеждён, что инициатива, энергия и целеустремлённость помогут жителям и впредь добиваться успехов, плодотворно трудиться на благо района и родной орловской земли. Здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!».

ИА «Орелград»