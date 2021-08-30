Орловские депутаты попросили не блокировать счета муниципальных организаций

30.8.2021 | 12:00 Новости, Экономика

Приостановки операций не только не решают проблемы, но и создают новые.

Депутаты Облсовета направят в Госдуму обращение о недопустимости блокировки счетов муниципальных организаций. Решение было принято в пятницу на заключительной сессии Облсовета нынешнего созыва.

В последние годы в России в огромном количестве действуют приостановления операций по лицевым счетам. Помимо коммерческих организаций, под финансовые санкции попадают муниципальные организации, в том числе – школы, спортивные секции и учреждения культуры.

Подобные меры еще сильнее дестабилизируют ситуацию в социальной сфере. Помимо необходимости гасить долги, учреждения получают дополнительные проблемы. Невозможно вести хозяйственную деятельность, закупать инвентарь и пособия, а также получать средства за оказание платных услуг.

В результате ущерб получают не только сами муниципальные учреждения, но и граждане, которые должны получать их услуги. По мнению депутатов, блокировка счетов нарушает права граждан на получение образования, занятия физкультурой и участие в культурной жизни.

ИА «Орелград»

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