Отказавшуюся защищать землю орловчанку крупно оштрафовали

Женщина с жалобами дошла до суда, но отбиться от наказания не сумела.

Суд Дмитровского района Орловской области подтвердил законность и обоснованность постановления, вынесенного Территориальным управлением Россельхознадзора в отношении физического лица. Некую гражданку привлекли к административной ответственности по итогам планового рейда, который был проведен еще в ноябре прошлого года. Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, инспекторы осматривали участки, относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Один из участков площадью 15 га привлек их внимание тем, что на сельхозземлю внешне был совсем не похож. Он густо зарос травой, кустарником и мелкими деревьями. Установив факт зарастания, инспекторы приступили к поиску владельца земли. Были запрошены соответствующие сведения из госреестра. Выяснилось, что участок принадлежит гражданке на праве собственности.

«В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать принадлежащие им земли в соответствии с целевым назначением и разрешенным видом использования, а также проводить мероприятия, направленные на защиту земель сельскохозяйственного назначения от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

Поскольку ничего этого гражданка, по мнению проверяющих, не делала, ее привлекли к административной ответственности по ч.2. ст.8.7 КоАП РФ и наказали ее штрафом в размере 20 000 рублей. Для простого гражданина сумма, конечно, ощутимая. Землевладелица категорически с этим не согласилась. Сначала она пожаловалась на происшедшее руководителю ТУ Россельхознадзора. Он в действиях подчиненных ничего противозаконного не нашел. Тогда орловчанка пошла в суд и там потребовала отменить вынесенное в отношении нее постановление по делу об административном правонарушении. Однако и суд ее жалобу оставил без удовлетворения.

ИА «Орелград»