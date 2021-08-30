В Орле рассмотрели дело об исчезнувшей подписи кредитора

Орловский бизнес-омбудсмен помог фирме избежать сурового наказания.

Бизнес-омбудсмен Орловской области добился применения минимальных административных санкций в отношении местного микропредприятия, которому в противном случае грозил бы крупный штраф со всеми вытекающими последствиями. Подробности сообщили в аппарате правозащитника. За помощью в решении непростого вопроса обратился учредитель одного из ООО, которое является микропредприятием. Уточняется, что фирма работает в сфере предоставления краткосрочных займов.

Соответственно, она находится под контролем Центробанка России. Отделение этого банка по ЦФО завело на фирму административное дело. Компанию обвинили в нарушении, «выразившемся в не сохранении электронной подписи к документу после отправки документа в адрес ЦБ РФ». Дело было заведено по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ, санкции которой для юридических лиц предусматривают наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей.

Административное дело было рассмотрено с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области. Он заявил ходатайство о назначении компании минимально возможного наказания. Правозащитник мотивировал это не только тем, что ООО является микропредприятием. Он отметил, что компания ранее не привлекалась к административной ответственности, а допущенные нарушения уже устранила. Кроме того, правонарушение не привело к какому-либо ущербу и не создало существенной угрозы правам и интересам, охраняемым государством.

«Указанное ходатайство было удовлетворено, — сообщает аппарат бизнес-омбудсмена. — По итогам рассмотрения административного дела заместителем управляющего ЦБ РФ было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности Общества по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде предупреждения».

ИА «Орелград»