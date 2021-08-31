Коллекторы завалили орловца угрозами жизни

За опущенные высказывания они заплатят небольшой штраф.

В Орловской области судебные приставы привлекли к административной ответственности очередную микрофинансовую организацию, превысившую полномочия при взаимодействии с должником. Напомним, закон четко регламентирует эти нормы. Для коллекторов установлен предельно возможный график общения по телефону, например, ограничен круг лиц, с которыми можно «беседовать» по поводу возврата долга. Кроме того, категорически запрещено оказывать на клиента психологическое давление, но именно этим в данном случае и занимались сборщики долгов.

Как пояснили в управлении ФССП России по Орловской области, фактически жертвой микрофинансистов стал житель города Ливны. Он пожаловался приставам на то, что коллекторы, мягко говоря, ведут себя неправомерно. Мужчина рассказал, что ранее заключил с микрофинансовой организацией договор займа, но своевременно вернуть деньги не сумел. После этого на него начались настоящие психологические атаки.

«На его телефонный номер осуществлялись многочисленные звонки и направлялись смс-сообщения с требованиями возврата просроченной задолженности, содержащие угрозы причинения вреда жизни и здоровью, оказанием психологического давления с использованием выражений, унижающих честь и достоинство», — рассказали в пресс-службе управления ФССП.

По обращению гражданина было проведено административное расследование Изложенные им факты нашли свое подтверждение. На микрофинансистов завели административное дело, материалы которого рассмотрел суд. Компанию признали виновной по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Наказанием для нее стал штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»