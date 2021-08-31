Ремонт томографа в больнице Семашко обойдется в 9 млн рублей?

Замена рентгеновской трубки будет оплачена за счет бюджетных средств.

Орловская больница скорой медицинской помощи имени Семашко объявила тендер на оказание услуг по ремонту компьютерного томографа «Сакура» с заменой рентгеновской трубки. Цена контракта, как следует из извещения, составляет 9 миллионов рублей. Средства поступят из областного бюджета. Кстати, организатором торгов является региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.

Согласно техническому заданию, услуги должны быть оказаны в соответствии с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минздравом РФ. Побороться за дорогостоящий тендер сможет не каждый. По условиям, исполнитель должен иметь соответствующую лицензию на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники, а также лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения.

Судя по документации, сломавшийся томограф был изготовлен не так давно — в 2017 году. Гарантийный срок на отремонтированное изделие должен составить не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Гарантия непосредственно на замененную рентгеновскую трубку должна составлять 12 месяцев с даты монтажа или 104 тысячи скан-секунд в зависимости от того, что наступит ранее.

ИА «Орелград»