Средняя зарплата на Орловщине выросла до трех МРОТ

Самый высокий заработок по-прежнему сохраняется у финансистов.

Орелстат сообщил оперативные данные о заработной плате работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области в июне 2021 года. Согласно им, всего за месяц средняя номинальная зарплата в регионе выросла на 8,3 процента. На текущий момент она составляет 37 562 рубля. Напомним, действующий в 2021 году МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в России составляет 12 792 рубля в месяц. Таким образом, средняя зарплата в Орловской области фактически составляет три МРОТ.

В Орелстате также подсчитали, что по сравнению с июнем предыдущего года средняя номинальная зарплата выросла на 12,4 процента. Что касается реальной зарплаты, то он по сравнению с прошлым годом увеличилась ровно на 5 процентов. Поясним, что в данном случае расчет ведется с учетом изменения индекса потребительских цен, то есть инфляции. Кстати, МРОТ в 2020 году составлял 12 130 рублей, то есть в этом году его величина выросла на 5,5 процента.

Статистики также подсчитали, сколько зарабатывают орловцы, работающие в различных отраслях. Первое место традиционно занимают экономисты и финансисты, среднемесячный заработок которых составляет 50 141 рубль. Постепенно растет зарплата в сфере государственного управления, которая составляет уже 44 920 рублей. На третье место довольно неожиданно вырвалась сфера образования. В Орловской области средний заработок ее работников дорос до 42 613 рублей в месяц.

Далее идет сфера транспортировки и хранения (41 062 рубля), сельское и лесное хозяйство (38 314), электроэнергетика (37 589), обрабатывающие производства (36 656), здравоохранение и сфера социальных услуг (34 991), культура, спорт, организация досуга и развлечений (33 496), оптовая и розничная торговля (32 446) и строительство (31 587 рублей).

ИА «Орелград»