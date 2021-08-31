В Орле фирму крупно оштрафовали из-за иностранца

Компания не уведомила власти о заключении контракта с трудовым мигрантом.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение суда Северного района города Орла, в соответствии с которым местная компания привлечена к административной ответственности. Как уточнили в пресс-службе райсуда, фирму признали виновной в не уведомлении компетентных органов о заключении трудового договора с иностранным гражданином. Данный факт был выявлен сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. «Тайным» иностранцем оказался гражданин Таджикистана.

Провинившейся фирмой является неназванный судом производственный холдинг. В суде пояснили, что правила приема иностранцев на работу в России четко регламентируются и законами, и ведомственными приказами. Например, приказом МВД России от 4 июня 2019 года была утверждена форма ходатайства иностранного гражданина о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста.

В данном случае компания заключила с иностранцем трудовой договор, не известив об этом в установленном порядке управление по вопросам миграции. Суд признал ее виновной по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Фирма подала жалобу в вышестоящую инстанцию. Она просила не только отменить постановление райсуда, но и вообще прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Основным аргументом компании было то, что «факт заключения трудового договора не свидетельствует о том, что иностранный работник фактически выполнял трудовые обязанности». Однако суд апелляционной инстанции посчитал иначе. Для него трудовой договор является подтверждением того, что иностранец работал. В результате жалоба компании была оставлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»