В Орловской области фермерам выдадут дополнительные гранты

Областные власти объявили о продлении конкурсного отбора.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении дополнительного конкурсного отбора проектов, победители которого получат гранты на развитие семейных ферм. Заявки и документы принимаются с 31 августа по 29 сентября 2021 года. Финансирование производится в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции. Ранее правительство региона утвердило перечень целей, на которые разрешено использовать средства гранта.

Например, бюджетные деньги можно потратить на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. За счет гранта разрешается приобретать определенное оборудование, сельхозтехнику, спецтранспорт, автономные источники электро- и газоснабжения, а также сельскохозяйственных животных и птицу, за исключением свиней. При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец или коз – не более 500 условных голов. Кроме того, за счет гранта можно частично погашать определенные виды кредитов.

По условиям, бонусы на развитие семейных ферм предоставляются крестьянским фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в размере, не превышающем 30 миллионов рублей. При этом размер гранта не может превышать 60 процентов стоимости проекта заявителя. Для участия в конкурсном отборе соискатели должны соответствовать ряду обязательных требований. Например, глава КФХ или ИП не может одновременно являться учредителем или участником другой коммерческой организации. Кроме того, с момента их регистрации до момента подачи заявки на участие в конкурсе должно пройти более года. Важным условием является и то, что семейная ферма должна работать на сельской территории или на территории сельской агломерации Орловской области.

ИА «Орелград»