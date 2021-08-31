Зачем нужен лазерный гравер по дереву?

С каждым годом обработка различных материалов становится процессом все более усовершенствованным и одновременно доступным. Еще не так давно недостижимой роскошью для многих фирм являлся лазерный гравер по дереву с ЧПУ, купить его могли лишь крупные компании, занимающиеся массовым выпуском продукции. Сегодня же лазерное оборудование могут себе позволить даже индивидуальные предприниматели, практикующие соответствующие услуги — на современном рынке оно представлено в большом ассортименте.

Можно ли осуществлять лазерную гравировку дерева любого вида?

Поскольку дерево — натуральный материал, пользователь лазерной установки для обработки должен учитывать целый ряд параметров, таких как плотность и смолистость. Мягкие породы дерева, такие как бальза, требуют меньшую мощность лазера, и их резка осуществляется быстрее. В то же время для твердых пород дерева, например, плотной древесины, требуется большая мощность лазера.

Всегда ли темнеет выполненная лазером гравюра? Лазерная гравюра коричневатого цвета хорошо известна. При обработке лакированного дерева с помощью надлежащих настроек лазера можно достичь белой гравюры. Здесь мы рекомендуем очень низкую мощность при высокой скорости.