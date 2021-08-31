Зачем нужен лазерный гравер по дереву?

31.8.2021 | 13:42 Новости компаний

С каждым годом обработка различных материалов становится процессом все более усовершенствованным и одновременно доступным. Еще не так давно недостижимой роскошью для многих фирм являлся лазерный гравер по дереву с ЧПУ, купить его могли лишь крупные компании, занимающиеся массовым выпуском продукции. Сегодня же лазерное оборудование могут себе позволить даже индивидуальные предприниматели, практикующие соответствующие услуги — на современном рынке оно представлено в большом ассортименте. 

Можно ли осуществлять лазерную гравировку дерева любого вида?

Поскольку дерево — натуральный материал, пользователь лазерной установки для обработки должен учитывать целый ряд параметров, таких как плотность и смолистость. Мягкие породы дерева, такие как бальза, требуют меньшую мощность лазера, и их резка осуществляется быстрее. В то же время для твердых пород дерева, например, плотной древесины, требуется большая мощность лазера.

Всегда ли темнеет выполненная лазером гравюра?

Лазерная гравюра коричневатого цвета хорошо известна. При обработке лакированного дерева с помощью надлежащих настроек лазера можно достичь белой гравюры. Здесь мы рекомендуем очень низкую мощность при высокой скорости.

Что необходимо для того, чтобы гравюра была особенно темной?

В результате расфокусировки лазерного луча — на прим. 0,5–2 мм — пятно лазерного пучка становится больше Таким образом снижается плотность мощности. Благодаря такому лучу вы достигнете темной гравюры. Детали можно упустить. Просто попробуйте этот метод!

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