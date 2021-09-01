Генпрокуратура оценила уровень преступности в Орловской области

В регионе зарегистрировано чуть меньше преступлений, чем год назад.



За 7 месяцев 2021 года в целом по стране зарегистрировано почти 1,2 миллиона преступлений, что примерно соответствует уровням последних двух лет за этот же период. Такая информация содержится в ежемесячном информационном бюллетене Генпрокуратуры РФ. Относительно предшествующего года число преступлений сократилось на 1,4 тысячи. В большинстве субъектов Российской Федерации отмечается снижение числа регистрируемых деяний, сообщает ведомство.

Наиболее интенсивно это происходит в Республике Коми (минус 14,4 процента), Смоленской области (минус 13,6 процента) и Еврейской автономной области (минус 13,2 процента). В Орловской области за отчетный период времени зарегистрировано 4613 преступлений, причем это самый низкий показатель в Центральном федеральном округе. На втором по минимальному количеству преступлений месте стоит Рязанская область, где их зарегистрировано 5209.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее количество преступлений в Орловской области сократилось на 4,5 процента. Предварительно расследовано в регионе 2297 преступлений, что на 6,6 процента меньше, чем годом ранее. При этом обращает на себя внимание статистика и динамика тяжких и особо тяжких криминальных деяний. За семь месяцев текущего года таковых на Орловщине было совершено 1162 с ростом к показателю прошлого года на 1,3 процента.

Кстати, доля тяжких и особо тяжких преступлений в их общем количестве в области составляет 25,2 процента – это средний показатель на уровне страны. По уровню раскрываемости Орловская область находится только на 11-м месте в ЦФО с показателем 59,2 процента. Для сравнения, самая высокая раскрываемость в этом году наблюдается в Тамбовской области – 76 процентов. Далее следуют Рязанская и Московская области, где раскрываемость составляет 72,7 и 72,4 процента соответственно.

ИА «Орелград»