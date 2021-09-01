Новая спортплощадка под Орлом обветшала на глазах

Добиться гарантийного ремонта местным властям удастся только по суду.



В Орле арбитражный суд вынес решение по иску администрации Свердловского района Орловской области к обществу с ограниченной ответственностью «Коммерческая научно-внедренческая фирма «Приват-Деал». Она зарегистрирована в Краснодаре. Истец просил обязать ее выполнить гарантийное обслуживание спортплощадки в рамках муниципального контракта, заключенного в октябре 2018 года. Согласно ему, подрядчик принял на себя обязательства по устройству универсальной спортивной площадки в поселке городского типа Змиевка. Работы были приняты без замечаний и разногласий, что подтверждается актами о приемке. Истец произвел полный расчет.

Контрактом был установлен гарантийный срок на выполненные работы, который составляет 5 лет со дня приемки работ. Подрядчик гарантировал своевременное устранение выявленных дефектов и недостатков. Из материалов дела следует, что в сентябре 2020 года созданная администрацией комиссия провела обследование универсальной спортивной площадки, с момента завершения строительства которой на тот момент не прошло еще и двух лет.

По итогам обследования был составлен акт, в котором подробно перечислены недостатки и дефекты, возникшие в течение гарантийного срока. Например, на футбольной площадке, согласно акту, по всему периметру оказались повреждены и деформированы 23 секции ограждения, а на хоккейной — по всему периметру деформированы 27 бортов. Кроме того, покрытие хоккейной площадки оказалось неровным и неоднородным, к тому же на нем выступают заделанные швы. Еще одной претензией проверяющих стало то, что на территории площадки не установлены урны, а 12 скамеек не имеют покрасочного слоя.

В связи с этим местные чиновники направили в адрес ответчика письменную претензию и предложили в срок до конца октября 2020 года устранить замечания, отраженные в акте. Поскольку претензия была оставлена без ответа и удовлетворения, чиновники обратились в суд. Арбитраж постановил исковое заявление удовлетворить. Компанию-ответчика обязали произвести замену 23 секций футбольной площадки и 27 бортов хоккейной площадки, а также восстановить покрытие на хоккейном корте. Кроме того, фирме придется выплатить неустойку в размере 466,9 тысячи рублей.

ИА «Орелград»