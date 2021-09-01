Орловских выпускников в 2022 году ожидает обновленный ЕГЭ

В Орловской области стартовала подготовка к сдаче госэкзамена.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в Орловской области, как и по всей стране, с началом нового учебного года стартует подготовка к организации и проведению ЕГЭ. Первый шаг в данном направлении уже сделан – на федеральном уровне опубликованы проекты контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 2022 года. В первую очередь, они предназначены для учителей. Подробнее означиться с ними можно на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В Орловском центре оценки качества образования также отметили, что с 2022 года ЕГЭ будет проводиться на основе федерального государственного стандарта среднего общего образования. Во всех учебных предметах, кроме информатики, планируется изменение структуры КИМ, включение новых моделей заданий. Все изменения направлены на «усиление деятельностной составляющей КИМ: применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации и другое».

Например, на ЕГЭ по русскому языку все основные характеристики экзаменационной работы сохранены. Однако в нее все-таки внесены некоторые изменения. Так, из нее исключено составное задание, проверяющее умение сжато передавать главную информацию прочитанного текста. Вместо него в экзаменационную работу включено составное задание, проверяющее умение выполнять стилистический анализ текста.

Из экзаменационной работы математики профильного уровня удалены два задания, проверяющие умение использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни. Также из нее исключено задание, проверяющее умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Вместо них добавлено задание, проверяющее умение выполнять действия с функциями, и задание, проверяющее умение моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности событий.

Подобные изменения предложены для всех экзаменов. Кроме того, во всех учебных предметах планируется изменение шкалы перевода первичных баллов ЕГЭ в тестовые баллы на основе реальных результатов экзамена 2022 года для обеспечения сопоставимости ЕГЭ 2022 года с экзаменами прошлых лет. Отметим, что пока это – предварительный вариант. Обсуждение данных материалов педагогическим сообществом продлится до 30 сентября 2021 года.

ИА «Орелград»