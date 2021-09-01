Устройство пунктов весового контроля под Орлом обернулось судом

«Опоздавший» подрядчик сумел добиться снижения неустойки в 10 раз.

Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил исковое заявление самой Орловской области, интересы которой в процессе представляло казенное учреждение «Орелгосзаказчик». Ответчиком выступило ООО «Донавтодорпроект» из Ростовской области. Истец просил взыскать с компании 210 666 рублей неустойки за период с 26 декабря 2020 года по 1 июня 2021 года. По мнению госкомпании, ответчик просрочил исполнение своих обязательств.

Как было установлено судом, 11 декабря 2020 года стороны заключили контракт на выполнение работ для государственных нужд. По его условиям подрядчик, то есть ростовская фирма, принял на себя обязательства выполнить проектно-изыскательские работы на устройство автоматических пунктов весового и габаритного контроля. Они расположены на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Орел — Ефремов, Змиевка – Глазуновка — Тросна и Глазуновка – Малоархангельск – Колпны – Долгое.

Цена контракта составила 8 миллионов рублей. Работы должны были быть выполнены до 25 декабря 2020 года, то есть на них было отведено всего две недели. Из материалов дела следует, что подрядчиком были нарушены сроки выполнения работ по государственному контракту. Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием заплатить неустойку, которая была оставлена без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения в арбитражный суд.

Факт просрочки обязательств нашел свое подтверждение. Однако суд пересчитал размер неустойки. Заявленную сумму арбитраж, как и ответчик, счел «явно несоразмерным последствиям ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства». С учетом соблюдения баланса интересов сторон, суд снизил размер неустойки до 27 тысяч рублей. Эту сумму и должен будет уплатить подрядчик, не уложившийся в установленные контрактом сроки.

ИА «Орелград»