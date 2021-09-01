В Орле «роботы» в человеческий рост агитируют за ЛДПР

1.9.2021 | 12:50 Новости, Политика

Это ответ ЛДПР на запрет раздавать листовки из рук в руки.

На улицах Орла появились новые «роботы», раздающие листовки ЛДПР. Одного из них корреспондент «Орелграда» встретил на улице Ленина.

Ранее «Орелград» сообщал, что региональное отделение ЛДПР нашло способ обойти запрет на раздачу листовок. Согласно указу губернатора Клычкова, запрещено раздавать агитационную продукцию из рук в руки.

Но данный способ агитации является законным. Машинка на дистанционном управлении, стилизованная под робота, подъезжает к прохожим, и все желающие могут взять себе листовки.

Новые «роботы» в высоту достигают человеческого роста и называются МегаВладики (прошлых назвали Владиками).

ИА «Орелград»

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