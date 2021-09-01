Земля Орловского района, предназначенная для строительства завода, продается на аукционе

Реализуется имущество ООО «Русь-тара», учредителя ООО «СтеМаЛ».

Активы обанкротившейся компании «Русь-тара» продаются на открытом аукционе, сообщает «Коммерсант».

Компания известна тем, что была учредителем ООО «СтеМаЛ» — несостоявшегося завода цементно-стружечных плит под Орлом. В 2014 году было объявлено о строительстве предприятия за 4 миллиарда рублей.

Завод так и не был построен. Одна из возможных причин – конфликт учредителей.

В настоящий момент на аукцион выставлены активы ООО «Русь-тара» стоимостью 35 миллионов рублей. Это земельный участок в Орловском районе (6,9 тысяч квадратных метров), нежилое помещение (4,9 тысяч квадратных метров), оборудование для деревообработки, минивен Mitsubishi Grandis и мебель для кабинета руководителя

ИА «Орелград»