«Корпорация развития Орловской области» раскрыла планы на ближайшие 8 лет

По итогам 2029-го года планируются отчисления в бюджет в размере 3-4 млрд рублей.

Генеральный директор «Корпорация развития Орловской области» Николай Шин в интервью «Абирегу» озвучил финансовые показатели, которые ожидаются в ближайшие 8 лет.

«По ОЭЗ мы должны достичь к 2023 году показателей в 3,8 млрд рублей. К 2029 году совокупный объем инвестиций должен составить 9 млрд рублей. Резиденты должны создать 1,8 тыс. рабочих мест. В 2023 году должно быть 11 резидентов, а к 2029-му – уже 16. По итогам 2029-го мы планируем отчисления в бюджет в размере 3-4 млрд рублей», сообщил Николай Шин.

Также было отмечено, что одна только компания «Пинэко» планирует вложить в свой проект 23,8 миллиарда рублей. Инвестиции будут проходить поэтапно.

ИА «Орелград»