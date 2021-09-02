Названы топ-5 проектов «Корпорации развития Орловской области»

Это ОЭЗ, ТОСЭР и действующие резиденты ОЭЗ.

Генеральный директор «Корпорации развития Орловской области» Николай Шин в интервью «Абирегу» назвал свои главные проекты.

«Проект самой ОЭЗ в целом самый главный. Территория опережающего развития «Мценск» также важна наравне с проектом Верховского комбикормового завода и самым молодым проектом «Три точки». Не хочу обидеть и наших итальянских партнеров APICI. У нас с ними тоже на подходе проекты. Мы закончили регистрацию юрлиц. Теперь они должны пройти «стресс-тесты» в профильных департаментах и Минэкономразвития. После этого проект выставят на экспертизу наблюдательного совета ОЭЗ. Отвечая на вопрос о Топ-5 проектах, повторюсь, это сама ОЭЗ, Центр привлечения инвестиций в ТОСЭР, строящиеся проекты компаний «Агрос» и «РК-Премикс», а также проекты «Три точки» и «Пинэко», сообщил руководитель корпорации.

Особая экономическая зона «Орел» предназначена для инвестиционных проектов от 100 млн рублей. Став ее резидентами, компании получают значительные конкурентные преимущества: снижение ставки налога на прибыль до 13,5%, освобождение от уплаты налога на имущество, предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам и предоставление субсидий на производственную инфраструктуру.

Территория опережающего социально экономического развития (ТОСЭР «Мценск») — это проект, созданный Правительством России в 2019 году. Его цель — привлечения инвестиций и реализация проектов по внедрению новых высокотехнологичных производств на территории Мценского района.

«Агрос», «РК-премикс», «Три точки» и «Пинэко» являются проектами-резидентами Особой экономической зоны «Орел».

ИА «Орелград»