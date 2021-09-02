Сотни орловцев могут получить работу по федеральной программе

Орловские работодатели готовы «освоить» целевые средства.

На сегодняшний день в службу занятости населения Орловской области поступили заявки на 434 свободных рабочих места от 62 работодателей. Как уточнили в региональном управлении труда и занятости, речь идет о реализации целевой программы поддержки бизнеса в период пандемии. Соответствующее постановление правительство страны издало в марте текущего года. Согласно ему, за трудоустройство каждого безработного Фонд социального страхования РФ трижды перечисляет работодателю деньги в качестве частичной компенсации его затрат по выдаче зарплаты и уплате взносов во внебюджетные фонды.

«Участниками программы к настоящему времени стали 52 юрлица и 10 индивидуальных предпринимателей, — рассказали в управлении труда и занятости. — Трудоустройство на заявленные ими рабочие места продолжается. В числе трудоустроенных есть категории граждан, испытывающих особые трудности в поиске работы, среди них — выпускник 2020 года, инвалиды, многодетные родители, граждане из числа подвергшихся воздействию радиации».

Областные власти также напомнили предприятиям и организациям региона, что возможность получить субсидию за трудоустройство безработных имеется до 27 декабря 2021 года. Так что общее число заявленных вакансий может увеличиться. Ранее Орелстат сообщил, что потребность организаций Орловской области в работниках, заявленная ими в государственные учреждения службы занятости населения, составляет 9,5 тысячи человек.

По данным на начало августа, в государственных учреждениях службы занятости населения региона на учете состояли 3,7 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 3 тысячи орловцев имели статус безработного, в том числе 2,6 тысячи получали пособие по безработице. Уровень регистрируемой безработицы на данный момент составляет 0,9 процента общей численности рабочей силы.

ИА «Орелград»