В Орле со временем ликвидируют «мусорные» монополии

Сортировочные комплексы не тянут заявленные мощности.

Николай Шин, генеральный директор «Корпорации развития Орловской области», прокомментировал «Абирегу» ситуацию с вывозом мусора в Орловской области.

«Я продолжаю твердить, что необходимо систему совершенствовать. Мы определили слабые точки, начиная с инфраструктуры и заканчивая перевозкой и переработкой. Видим подвижки в части создания городской инфраструктуры для вывоза мусора. А также видим проблемы с передергиванием фактов со стороны переработчиков, неготовности инфраструктуры для захоронения и, в частности, утилизации и переработки вторичного сырья. Работа по нормализации всего процесса идет по всей области. Я всё еще недоволен работой сортировщиков и отсутствием развития их инфраструктуры. Мы видим монополизацию рынка со стороны «Экосити». Но у регоператора велика ответственность перед жителями. Тщательно всё взвесив, мы приняли решение весной и летом поменять мусорные потоки, так как сортировочные комплексы не тянут заявленные мощности. Это и есть самая большая проблема», сообщил Николай Шин.

По его словам, в будущем в Орле будут ликвидированы монополии:

«Сторона регоператора работает над созданием собственной инфраструктуры. Весь этот процесс запланирован и внесен в бюджет. На данный момент также ведется работа по оцифровке системы, а именно на площадках и перевозках. Со стороны сортировщиков мы видим явное нежелание, но крайние меры применять надо в последнюю очередь. Каждый из участников рынка должен уважать друг друга. Главным участником этой цепи являются жители Орловской области. Они платят за услугу и должны получить ее качественное исполнение. Со своей стороны мы должны обеспечить качественный процесс вывоза и обработки мусора. Расторгать контракты нет смысла, так как иной инфраструктуры нет. Мы должны донести до них, что их предприятия способны обрабатывать мусор только в определенном количестве. Таким образом, мы ликвидируем монополии и побудим рынок к созданию новых объектов сортировки».

ИА «Орелград»