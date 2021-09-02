В Орловской области самогон признали смертельно опасным

Создательницу опасного напитка отдали под уголовный суд.

Приговор по уголовному делу был вынесен в поселке Шаблыкино, входящем в юрисдикцию Урицкого районного суда Орловской области. Местная жительница, которая раньше не попадалась на криминальных деяниях, была обвинена в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствие подчеркивает, что женщина не является индивидуальным предпринимателем. Следовательно, она не может иметь лицензии на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. Однако именно этим и занималась, что подтвердила проведенная полицией проверочная закупка. В один из дней некий клиент, действовавший по заданию правоохранителей, явился к подсудимой домой и попросил продать ему самогон. Дело в том, что имелась оперативная информация – по такому-то адресу с рук торгуют самогоном.

Женщина продала ему бутылку емкостью 0,5 литра за 100 рублей. Внутри находился самогон крепостью 39 градусов, который она сама изготовила. Этот крепкий спиртной напиток домашней выработки был отправлен на пищевое исследование в территориальный отдел Роспотребнадзора. Эксперты заключили, что самогон не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а его употребление в пищевых целях может повлечь наступление смерти человека или причинение тяжкого вреда его здоровью.

Было установлено, что напиток был изготовлен из непищевого спирта, непригодного для производства ликероводочной продукции. Он содержал в своем составе многочисленные опасные для здоровья микропримеси, такие как ацетальдегид, метанол, изобутанол, изоамилол, бензальдегид, фенилэтанол и этилацетат. Следствие и суд посчитали, что женщина достоверно знала об опасности этой жидкости, но все равно торговала ею. Свою вину она признала и получила наказание в виде 320 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»