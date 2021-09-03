Клычков не справился с поручением Путина?

Минфин включил Орловскую область в черный список.

Андрей Клычков стал одним из 17 губернаторов, которые не выполнили поручение Путина, сообщает Ура.ру.

Речь идет об установках губернаторам, которые Владимир Путин озвучил 21 апреля во время своего ежегодного послания. Президент предложил выдать регионам кредиты на покрытие коммерческих займов и анонсировал новый вид бюджетных кредитов — инфраструктурные. Однако эти возможности, по словам Путина, должны быть доступны только тем губернаторам, которые и сами повышают эффективность своих бюджетов.

Если говорить о ситуации в Орловской области, то на днях Минфин охарактеризовал Орловщину как «регион с низким качеством управления региональными финансами».

«Минфин РФ включил 17 регионов в черный список субъектов, нарушивших условия получения ими бюджетных кредитов и распоряжения финансами в целом. Это противоречит установкам, которые давал губернаторам президент Владимир Путин. Эксперты считают, что аутсайдеры рейтинга могут остаться без миллиардов, которые выделяются на инфраструктурные проекты, и отстать в развитии от других регионов. Хуже всех региональными бюджетами, как следует из выводов Минфина РФ, распоряжаются в 17 регионах страны: в Еврейской автономной, Магаданской, Орловской, Псковской, Тамбовской, Томской, Ульяновской и Ярославской областях, в Хабаровском крае, в Ингушетии, Калмыкии, Мордовии, Тыве, Хакасии и Удмуртии. В список также вошли два уральских региона — Свердловская область и Пермский край», пишет Ура.ру.

ИА «Орелград»