Следственный комитет раскрыл подробности поисков пропавшей под Орлом девочки

Проведено более 120 допросов свидетелей и более 170 осмотров домов.

Проведено более тысячи следственных и процессуальных действий, направленных на поиски пропавшей Виктории Гнедовой, сообщает пресс-служба Следственного комитета Орловской области.

Проделано огромное количество работы. Назначено более трех десятков судебных экспертиз, проведено более 120 допросов местных жителей.

Совместно со спасателями был произведен детальный осмотр дна и берегов реки Неручь. Также следователи осмотрели более 170 жилых домов, построек, чердаков и подвалов.

Параллельно продолжают работать волонтеры и полицейские.

Напомним, 9-летняя Вика Гнедова ушла из дома в селе Казарь 18 июня в период с 15 до 19 часов. Ее местонахождение неизвестно до сих пор.

Полиция назначила вознаграждение в 500 000 рублей за информацию, которая поможет в поисках.

ИА «Орелград»