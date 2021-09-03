Следственный комитет раскрыл подробности поисков пропавшей под Орлом девочки

Проведено более 120 допросов свидетелей и более 170 осмотров домов.
Проведено более тысячи следственных и процессуальных действий, направленных на поиски пропавшей Виктории Гнедовой, сообщает пресс-служба Следственного комитета Орловской области.
Проделано огромное количество работы. Назначено более трех десятков судебных экспертиз, проведено более 120 допросов местных жителей.
Совместно со спасателями был произведен детальный осмотр дна и берегов реки Неручь. Также следователи осмотрели более 170 жилых домов, построек, чердаков и подвалов.
Параллельно продолжают работать волонтеры и полицейские.
Напомним, 9-летняя Вика Гнедова ушла из дома в селе Казарь 18 июня в период с 15 до 19 часов. Ее местонахождение неизвестно до сих пор.
Полиция назначила вознаграждение в 500 000 рублей за информацию, которая поможет в поисках.
ИА «Орелград»