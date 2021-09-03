В Орле в пять раз выросло число выданных бизнесу патентов

Орловские предприниматели все активнее выбирают ПСН.

Тенденцию к увеличению количества выданных предпринимателям областной столицы патентов подметили в управлении ФНС России по Орловской области. Как сообщает это ведомство, в прошлом году по итогам семи месяцев в Орел было выдано 975 патентов на право ведения различных видов предпринимательской деятельности. Напомним, перечень этих видов установлен региональным законом. В текущем году к началу августа налоговики выдали орловским предпринимателям 5431 патент, то есть показатель вырос даже более чем в пять раз.

По наблюдениям областного управления ФНС, наиболее востребованными видами деятельности у горожан видами деятельности при применении патентной системы налогообложения (ПСН) являются розничная торговля, услуги общественного питания, оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, а также сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений.

Стремительный рост количества выданных патентов налоговики объясняют просто. В России с 1 января 2021 года была отменена упрощенная система налогообложения – единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Применявшим ее налогоплательщикам заранее предложили перейти на другую систему. Статистика показывает, что уже более 5000 орловцев выбрали в качестве альтернативы спецрежим в виде ПСН. Впрочем, росту показателей способствовали и другие изменения, внесенные в налоговое законодательство страны в конце прошлого года.

«В частности, теперь плательщикам ПСН так же, как и плательщикам ЕНВД, предоставлено право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы, — объясняют в региональном управлении ФНС. — Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН. Увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания услуг общественного питания с 50 до 150 квадратных метров».

ИА «Орелград»