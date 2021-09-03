В Орле в пять раз выросло число выданных бизнесу патентов

3.9.2021 | 9:30 Новости, Экономика

Орловские предприниматели все активнее выбирают ПСН.

Тенденцию к увеличению количества выданных предпринимателям областной столицы патентов подметили в управлении ФНС России по Орловской области. Как сообщает это ведомство, в прошлом году по итогам семи месяцев в Орел было выдано 975 патентов на право ведения различных видов предпринимательской деятельности. Напомним, перечень этих видов установлен региональным законом. В текущем году к началу августа налоговики выдали орловским предпринимателям 5431 патент, то есть показатель вырос даже более чем в пять раз.

По наблюдениям областного управления ФНС, наиболее востребованными видами деятельности у горожан видами деятельности при применении патентной системы налогообложения (ПСН) являются розничная торговля, услуги общественного питания, оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, а также сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений.

Стремительный рост количества выданных патентов налоговики объясняют просто. В России с 1 января 2021 года была отменена упрощенная система налогообложения – единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Применявшим ее налогоплательщикам заранее предложили перейти на другую систему. Статистика показывает, что уже более 5000 орловцев выбрали в качестве альтернативы спецрежим в виде ПСН. Впрочем, росту показателей способствовали и другие изменения, внесенные в налоговое законодательство страны в конце прошлого года.

«В частности, теперь плательщикам ПСН так же, как и плательщикам ЕНВД, предоставлено право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы, — объясняют в региональном управлении ФНС. — Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН. Увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания услуг общественного питания с 50 до 150 квадратных метров».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования