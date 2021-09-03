В Орле впервые за долгое время подешевел бензин

3.9.2021 | 8:30 Новости, Экономика

Приятную новость для автомобилистов донесло управление ФАС.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области, впервые за долгое время на автозаправочных станциях региона отмечено снижение розничных цен на различные марки бензина и дизельное топливо. В качестве примера антимонопольщики привели АЗС компании «Орелнефтепродукт».

Ведомственный мониторинг зафиксировал снижение цен на этих заправках на 40 копеек за один литр. Так, бензин марок АИ-95 и АИ-92 предлагается по цене 49,5 и 45,9 рубля за литр, «солярка» — по 48,9 рубля за литр. В то же время согласно официальным данным Орелстата, в июле 2021 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,8 процента, а по сравнению с июлем 2020 года – на 6,1 процента.

«УФАС на постоянной основе проводится мониторинг цен на нефтепродукты, отпускаемые участниками розничной реализации автомобильного топлива, — пояснили в областной антимонопольной службе. — Управление отслеживает цены как на АЗС субъектов, входящих в состав крупных нефтяных компаний, так и цены независимых участников данного рынка».

Напомним, ранее глава Орловского УФАС Андрей Кирьянов объяснил, почему в последнее время значительно подорожал сжиженный углеводородный газ (СУГ), используемый в качестве автомобильного топлива. Всего за месяц розничные цены в среднем выросли на 25 процентов, а средний рост оптовой цены превысил 42 процента. Причиной этого Андрей Кирьянов назвал масштабный пожар на газохимическом комплексе «Газпрома» в Новом Уренгое. Огнем были повреждены конструктивные элементы здания на площади 2000 квадратных метров и находящееся внутри оборудование. Это привело к снижению выпуска СУГ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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