В Орловской области переписали селян

В регионе завершилась сельскохозяйственная микроперепись.

Орелстат отчитался об успешном завершении сельскохозяйственной микропереписи, которая проводилась в регионе в период с 1 по 30 августа. Как пояснили в госучреждении, основной целью мероприятия был сбор полной и объективной информации по основным характеристикам сельского хозяйства. Всего в Орловской области микроперепись затронула 306 сельскохозяйственных организаций и 969 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, работающих в аграрном секторе.

Кроме того, интервьюеры Орелстата посетили более 132 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств и опросили их владельцев. Также были опрошены 350 председателей некоммерческих садоводческих, огороднических и дачных объединений. Сейчас процесс вступил в финальную стадию. Переписчики совершают так называемый контрольный обход для уточнения некоторых данных в переписных листах.

«Оперативные итоги микропереписи будут получены в конце этого года, после проведения автоматизированной обработки содержащихся в переписных листах сведений об объектах микропереписи, — говорят в Орелстате. — Их обработка будет осуществляться в условиях обеспечения информационной безопасности и защиты от несанкционированного доступа. Окончательные итоги сельскохозяйственной микропереписи будут формироваться в декабре 2022 года».

Добавим, что Орелстат выразил благодарность всем, кто в той или иной степени принял участие в прошедшей микропереписи.

ИА «Орелград»