Задача современного образования в России — воспитать самостоятельную личность

Главной целью современного образования в нашей стране должно стать воспитание таких граждан, которые не станут иждивенцами, захребетниками, нахлебниками, а будут самодостаточными, самостоятельными личностями, которые в ответе за свою жизнь, которые умеют и могут зарабатывать, считает Владимир Жириновский

«Ведь у нас система образования десятилетиями готовит людей к профессиям, которые уже не существуют или того гляди исчезнут. А новинки, свежие тренды просто игнорируются. В итоге порой происходит так, что отец в семье всю жизнь учился и работал, а зарабатывает 50 тысяч рублей, а его сын в 18 лет ведёт свой блог и зарабатывает миллионы! Это вина как раз устаревшей системы образования», ‒ объяснил лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский также указал на вторую задачу образования — вырастить такое поколение, которое не будет мечтать о революции, мятеже, перевороте. «Эту страницу нашей истории пора окончательно перелистнуть и забыть», ‒ добавил он.