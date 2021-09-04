Депутаты облсовета напоследок изменили парламентский регламент

Нардепы уточнили порядок формирования парламентских комитетов.

Орловский облсовет народных депутатов на своем августовском заседании одобрил внесение изменений в статью 21 собственного регламента. Она частично переписана в обновленной редакции. Изменения касаются порядка формирования парламентских комитетов. Так, регламент дополнен пунктом, в соответствии с которым в составе каждого комитета не может быть менее трех и более семи депутатов.

Кстати, в региональном парламенте действующего созыва насчитывается девять комитетов, состав самых крупных из которых состоит из шести человек. Особенностью нынешнего механизма является то, что многие председатели комитетов одновременно являются заместителями спикера облсовета. При этом у каждого председателя комитета имеется по два собственных заместителя. Словом, большая часть нардепов обладает каким-либо дополнительным статусом.

Но вернемся к принятым поправкам. Согласно им, состав каждого комитета формируется исходя из даты и времени поступления заявления на имя председателя облсовета. Это будет своего рода гонка – членами комитета станут те депутаты, которые раньше других успеют подать спикеру свое заявление. Впрочем, опоздавших не обидят. Более того, такие депутаты будут обязаны подать заявление об их включении в состав другого комитета. Словом, без комитетского места нардепы следующего созыва остаться не должны.

Из обновленного регламента также следует, что парламентские комитеты формируются, как правило, на основе принципа пропорционального представительства депутатских объединений. Заявления будут регистрироваться структурным подразделением аппарата облсовета. Напомним, выборы нового состава депутатов Орловского облсовета пройдут 19 сентября 2021 года.

ИА «Орелград»